Le peintre expressionniste et navigateur hollandais Arie van de Giessen (1896-1950) conserve de son éducation dans un orphelinat protestant une connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament dont il va dessiner et peindre des épisodes souvent dramatiques : Adam et Eve chassés du Paradis, le crime de Caïn, des Pietà, des crucifixions et des figures de Jésus démuni, perdu et compassionnel. En 1928, il amarre son bateau à Paris et suit, à Montparnasse, les cours de dessin d'Amédée Dubois de la Patellière et d'Othon Friesz, et plus tard se lie avec d'autres peintres expressionnistes flamands. A la manière de l'imagerie médiévale, il interprète librement les grands textes sacrés et, dans la tradition nordique des danses macabres, il représente la Mort en squelette ailé se promenant parmi les hommes. Epouvanté par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il peint des êtres atrocement suppliciés. Il disparaît prématurément en 1950 alors que son art s'oriente vers l'abstraction. La Bible expressionniste d'Arie van de Giessen se situe entre celle illustrée par Chagall et l'Evangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini.