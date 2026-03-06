Mariée à mon premier amour

Aujourd'hui, c'est le mariage d'Akina, la grande soeur adorée de Koharu. Le marié n'est autre que Sôjirô Inukai, un ami d'enfance héritier d'une famille prestigieuse. Mais contre toute attente... C'est Koharu qui se retrouve devant l'autel à la place de sa soeur, face à son premier amour qu'elle pensait jusqu'alors impossible ? ! Et si ce rêve devenait réalité ? Un amour doux et intense entre l'héritier froid mais attentionné d'une auberge et la fille pétillante d'une boutique de pâtisseries. Laissez-vous emporter par cette romance bouleversante et sucrée !