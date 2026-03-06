Inscription
Mariée à mon premier amour

Teddy Yuki

Aujourd'hui, c'est le mariage d'Akina, la grande soeur adorée de Koharu. Le marié n'est autre que Sôjirô Inukai, un ami d'enfance héritier d'une famille prestigieuse. Mais contre toute attente... C'est Koharu qui se retrouve devant l'autel à la place de sa soeur, face à son premier amour qu'elle pensait jusqu'alors impossible ? ! Et si ce rêve devenait réalité ? Un amour doux et intense entre l'héritier froid mais attentionné d'une auberge et la fille pétillante d'une boutique de pâtisseries. Laissez-vous emporter par cette romance bouleversante et sucrée !

Par Teddy Yuki
Chez Teen's love

Auteur

Teddy Yuki

Editeur

Teen's love

Genre

Josei/femme

Mariée à mon premier amour

Teddy Yuki

Paru le 06/03/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

Scannez le code barre 9782488156523
9782488156523
© Notice établie par ORB
