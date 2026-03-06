Inscription
#Manga

Passion à l'état brut Tome 1

Crow

ActuaLitté
" Pardon... Je ne peux plus me retenir. Si tu ne veux pas, enfuis-toi... " Après avoir été trompée par son patron qui menait une double vie amoureuse, Nono plaque tout : son boulot et son ex. Alors qu'elle tente de se reconstruire, elle décroche enfin un nouvel emploi. Mais dès son premier jour, elle blesse accidentellement Keita, un charpentier. Forcée de cohabiter avec lui le temps de sa convalescence, Nono découvre peu à peu une facette inattendue de Keita. Derrière son allure robuste, il cache un sourire attachant et une douceur qui la font chavirer. Mais pourquoi Keita semble-t-il déjà connaître Nono, alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer ?

Par Crow
Chez Teen's love

|

Auteur

Crow

Editeur

Teen's love

Genre

Ecchi/érotique

Passion à l'état brut Tome 1

Crow

Paru le 06/03/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

ActuaLitté
9782488156486
© Notice établie par ORB
