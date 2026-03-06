Inscription
#Manga

Sauvée par un yakuza alpha

Uno Miyazaki

ActuaLitté
Honoka, qui a perdu sa famille dans une guerre de clans yakuzas il y a 14 ans, a été recueillie par le jeune chef ennemi, Yûma Amemiya. Au fil des années, elle tombe amoureuse de son gentil protecteur, qui malheureusement, continue de la considérer comme une petite fille... Devenue étudiante, Honoka s'interroge : Pourquoi n'a-t-elle encore jamais eu ses chaleurs d'oméga ? Alors que la jeune femme apprend qu'elle devra quitter la maison après son diplôme, l'inimaginable se produit...

Par Uno Miyazaki
Chez Teen's love

|

Auteur

Uno Miyazaki

Editeur

Teen's love

Genre

Seinen/Homme

Sauvée par un yakuza alpha

Uno Miyazaki

Paru le 06/03/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

ActuaLitté
9782488156141
© Notice établie par ORB
