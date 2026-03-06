Sauvée par un yakuza alpha

Honoka, qui a perdu sa famille dans une guerre de clans yakuzas il y a 14 ans, a été recueillie par le jeune chef ennemi, Yûma Amemiya. Au fil des années, elle tombe amoureuse de son gentil protecteur, qui malheureusement, continue de la considérer comme une petite fille... Devenue étudiante, Honoka s'interroge : Pourquoi n'a-t-elle encore jamais eu ses chaleurs d'oméga ? Alors que la jeune femme apprend qu'elle devra quitter la maison après son diplôme, l'inimaginable se produit...