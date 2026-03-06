Inscription
#Polar

Le Jardin des innocents

Carlos Pinto

ActuaLitté
"Le jardin des innocents" de Carlos Pinto nous entraîne au coeur d'un Chili où la loi condamne les femmes, et où chaque choix peut faire basculer un innocent dans l'horreur. A Santiago du Chili, dans le quartier de Santo Domingo, une maison cache une clinique clandestine. Edison, brillant étudiant en médecine, et Emilia, sa compagne, y accueillent des femmes que la loi abandonne. Dans un pays où l'avortement est interdit, ils se persuadent de réparer une injustice, intervention après intervention, en s'exposant à chaque fois un peu plus au danger. Lorsque l'une de leurs patientes meurt et que les hôpitaux commencent à signaler des cas suspects, l'inspecteur Facundo Pineda est chargé d'enquêter. Policier au flair presque légendaire, il se retrouve face à un dilemme vertigineux : traque-t-il des criminels... ou des sauveurs sacrifiés par la loi du pays ? A mesure que l'enquête progresse, "Le jardin des innocents" transforme le polar en véritable enquête morale, où chaque personnage doit affronter sa part de responsabilité. ===== Inspiré d'une affaire policière, "Le jardin des innocents" de Carlos Pinto, figure culte de la télévision criminelle et créateur de l'émission Mea Culpa, mêle tension de thriller, drame social et réflexion sur le corps des femmes, la culpabilité et la frontière mouvante entre justice et crime. Porté en français par le grand traducteur Albert Bensoussan, ce premier titre de la collection Noir Elysande affirme la ligne d'Elysande éditions : des fictions noires, puissantes et profondément humaines, qui continuent de résonner bien après la dernière page. "Un polar noir inspiré du réel, d'une force rare, qui oblige à regarder en face ce que la loi fait aux corps et aux consciences". Nicolas Sansonnet, éditeur chez Elysande éditions.

Par Carlos Pinto
Chez Editions Elysande

|

Auteur

Carlos Pinto

Editeur

Editions Elysande

Genre

Romans policiers

Le Jardin des innocents

Carlos Pinto trad. Albert Bensoussan

Paru le 06/03/2026

500 pages

Editions Elysande

24,90 €

ActuaLitté
9782487898127
© Notice établie par ORB
