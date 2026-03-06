Un soupçon de crachat

Poétesse africaine-américaine, Pat Parker (1944-1989) a milité dans de nombreuses organisations noires, féministes et lesbiennes. Sa poésie est farceuse et documentaireA : elle y déploie son esprit tranchant et sa voix sardonique pour dénoncer les injustices et les violences produites par le racisme, le sexisme, l'homophobie et la négligence étatique. Convaincue de la possibilité du changement social, l'autrice nous invite à construire la solidarité politique à travers les différences et à honorer la puissance réparatrice de la sororité noire et du désir lesbien. Son humour, sa colère et sa tendresse sont condensées dans cette sélection de poèmes parmi les plus marquants de son oeuvre.