#Roman francophone

Un soupçon de crachat

Pat Parker

ActuaLitté
Poétesse africaine-américaine, Pat Parker (1944-1989) a milité dans de nombreuses organisations noires, féministes et lesbiennes. Sa poésie est farceuse et documentaireA : elle y déploie son esprit tranchant et sa voix sardonique pour dénoncer les injustices et les violences produites par le racisme, le sexisme, l'homophobie et la négligence étatique. Convaincue de la possibilité du changement social, l'autrice nous invite à construire la solidarité politique à travers les différences et à honorer la puissance réparatrice de la sororité noire et du désir lesbien. Son humour, sa colère et sa tendresse sont condensées dans cette sélection de poèmes parmi les plus marquants de son oeuvre.

Par Pat Parker
Chez Hystériques & Associées

|

Auteur

Pat Parker

Editeur

Hystériques & Associées

Genre

Poésie

Un soupçon de crachat

Pat Parker trad. Noémie Grunenwald

Paru le 06/03/2026

160 pages

Hystériques & Associées

18,00 €

9782487484061
