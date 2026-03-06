Inscription
Tintin dans tous ses états ?

Jean-Marie Apostolidès

Dans la première partie de ce volume, Hergé et le mythe du surenfant, Jean-Marie Apostolidès développe une idée extrêmement forte en comparant les aventures de Tintin à celles de Jo, Zette et Jocko. Le surenfant n'est ni le superhéros à l'américaine, ni le surhomme nietzschéen, mais une figure réparatrice, liée au déclin du patriarcat. Plus libre qu'un enfant, Tintin a les compétences de l'adulte sans en subir les contraintes. Contournant l'adolescence, il gomme toute sexualité et toute inscription nette dans le genre masculin ou féminin. Jean-Marie Apostolidès avait écrit au fil des ans plusieurs articles remarquables sur Les Aventures de Tintin. Dans ces textes rares ou inédits, il nourrit ses analyses d'une culture vaste et diverse qui emprunte à l'Histoire comme à l'anthropologie, la psychanalyse et la littérature. Avec ces lectures magistrales, Jean-Marie Apostolidès renouvelle en profondeur notre compréhension de l'oeuvre d'Hergé.

Jean-Marie Apostolidès
Chez Impressions nouvelles (Les)

Auteur

Jean-Marie Apostolidès

Editeur

Impressions nouvelles (Les)

Genre

Monographies et entretiens

Tintin dans tous ses états ?

Jean-Marie Apostolidès

Paru le 06/03/2026

272 pages

Impressions nouvelles (Les)

22,00 €

9782390702894
© Notice établie par ORB
