#Essais

Révolutions silencieuses

Laurent Kinet

ActuaLitté
Et si la plus grande révolution du XXIe siècle n'était pas l'IA ou la crise climatique prise isolément, mais la dissolution progressive de l'Etat- nation ? Ce petit livre propose un regard radicalement neuf : en analysant dix signaux faibles (de la montée des villes-plateformes à la privatisation du régalien, de la biorévolution à la désynchronisation sociale, de l'internet quantique à l'émergence des nations migrantes), il cartographie pour la première fois l'avènement d'un monde fractal, archipélisé, où le pouvoir, la solidarité et l'identité se reconfigurent à chaque instant. L'ambition de cet essai, remarquablement pédagogique, est de proposer une lecture intégrée, transversale et accessible des grands bouleversements actuels, en mettant au jour les dynamiques profondes (et souvent invisibles) qui transforment nos sociétés : fragmentation des pouvoirs, érosion du modèle étatique, émergence de nouveaux "archipels" d'appartenance et d'innovation.

Par Laurent Kinet
Chez Impressions nouvelles (Les)

|

Auteur

Laurent Kinet

Editeur

Impressions nouvelles (Les)

Genre

Actualité médiatique internati

Révolutions silencieuses

Laurent Kinet

Paru le 06/03/2026

128 pages

Impressions nouvelles (Les)

16,00 €

ActuaLitté
9782390702849
