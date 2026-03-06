Solveig, jeune femme marquée par un passé violent, tente de se reconstruire à Bergen grâce à un nouveau travail dans un salon de thé et au soutien de sa meilleure amie. Sa routine vole en éclats lorsque Grim Feard, homme d'affaires mystérieux et omniprésent, s'immisce peu à peu dans sa vie. D'abord client, il devient l'ombre constante de ses jours et de ses nuits. Entre rendez-vous énigmatiques, jeux de pouvoir et révélations déroutantes, Solveig se confronte à une emprise insidieuse qui brouille les frontières entre fascination et danger. Tandis que les masques tombent, elle doit affronter ses peurs les plus profondes pour découvrir qui est réellement Grim... et si elle a encore le choix. Echec et Mat est un thriller psychologique intense mêlant une romance sombre, où chaque décision peut mener à la perte... ou à la reconstruction.