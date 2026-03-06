Inscription
#Album jeunesse

Rue des Quatre-Vents

Magali Attiogbé, Jessie Magana

ActuaLitté
En un siècle, la rue des Quatre-Vents a vu arriver, partir, naître et grandir de nombreux habitants qui ont forgé son identité. Aujourd'hui, Suong Mai, du Vietnam, Najib, d'Afghanistan, ou Rodrigues, du Congo, y vivent. Mais hier la rue avait accueilli Marcel, l'Auvergnat, Giovanni, l'Italien, Larbi, l'Algérien, Maria, la Chilienne et bien d'autres. Un voyage dans le temps pour découvrir des histoires d'immigration, d'exil et d'accueil.

Par Magali Attiogbé, Jessie Magana
Chez Les Editions des Eléphants

|

Auteur

Magali Attiogbé, Jessie Magana

Editeur

Les Editions des Eléphants

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Rue des Quatre-Vents

Magali Attiogbé, Jessie Magana

Paru le 06/03/2026

36 pages

Les Editions des Eléphants

18,50 €

ActuaLitté
9782372731935
© Notice établie par ORB
