En un siècle, la rue des Quatre-Vents a vu arriver, partir, naître et grandir de nombreux habitants qui ont forgé son identité. Aujourd'hui, Suong Mai, du Vietnam, Najib, d'Afghanistan, ou Rodrigues, du Congo, y vivent. Mais hier la rue avait accueilli Marcel, l'Auvergnat, Giovanni, l'Italien, Larbi, l'Algérien, Maria, la Chilienne et bien d'autres. Un voyage dans le temps pour découvrir des histoires d'immigration, d'exil et d'accueil.