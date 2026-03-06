Inscription
#Polar

Les morts manquent de correction

Pauline Toulet

ActuaLitté
Fe?lix Soupel est un homme discret, qui exerce la pacifique profession de correcteur inde?- pendant. De retour d'une cure a? La Bourboule, quelle n'est pas sa surprise de de?couvrir, dans son lit, l'homme a? qui il avait loue? son appartement pour quelques jours. Comble du de?sagre?ment, celui-ci s'ave?re e?tre parfaitement mort. Doutant des capacite?s de la police a? faire toute la lumie?re sur cette e?trange affaire, Fe?lix de?cide de mener sa propre enque?te. Il constate vite a? ses de?pens que jouer les de?tectives amateurs s'ave?re plus complexe et plus fatigant que dans les se?ries te?le? ! Il peut heureusement compter sur l'aide pas totalement de?sinte?resse?e de son neveu, Gabriel, 9 ans, pour faire avancer ses investigations. Mais quand le nai?f Sherlock et son Watson de CE2 de?couvrent un e?trange trafic, cela peut me?me devenir parfaitement dangereux...

Par Pauline Toulet
Chez Finitude Editions

|

Auteur

Pauline Toulet

Editeur

Finitude Editions

Genre

Romans policiers

Les morts manquent de correction

Pauline Toulet

Paru le 06/03/2026

216 pages

Finitude Editions

18,50 €

ActuaLitté
9782363392466
© Notice établie par ORB
