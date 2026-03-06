Les morts manquent de correction

Fe?lix Soupel est un homme discret, qui exerce la pacifique profession de correcteur inde?- pendant. De retour d'une cure a? La Bourboule, quelle n'est pas sa surprise de de?couvrir, dans son lit, l'homme a? qui il avait loue? son appartement pour quelques jours. Comble du de?sagre?ment, celui-ci s'ave?re e?tre parfaitement mort. Doutant des capacite?s de la police a? faire toute la lumie?re sur cette e?trange affaire, Fe?lix de?cide de mener sa propre enque?te. Il constate vite a? ses de?pens que jouer les de?tectives amateurs s'ave?re plus complexe et plus fatigant que dans les se?ries te?le? ! Il peut heureusement compter sur l'aide pas totalement de?sinte?resse?e de son neveu, Gabriel, 9 ans, pour faire avancer ses investigations. Mais quand le nai?f Sherlock et son Watson de CE2 de?couvrent un e?trange trafic, cela peut me?me devenir parfaitement dangereux...