Je viens en paix

Moi, je vais vous dire un truc : non seulement je viens de la planète Rodor mais, en plus, j'ai hâte d'y retourner. La Terre, c'est plein d'adultes têtus qui prennent un malin plaisir à m'ébouriffer les antennes. C'est vrai quoi, c'est agaçant à la longue. En même temps, je ne peux pas abandonner les Terriens, ils l'ignorent mais ils sont envahis par une espèce hostile. Bref ! Comme dit l'infirmière scolaire, y en a qui ont un ami imaginaire, moi, j'ai une planète. Avouez que c'est mieux, quand même !