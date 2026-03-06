Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

Je viens en paix

Rodolphe Guerra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Moi, je vais vous dire un truc : non seulement je viens de la planète Rodor mais, en plus, j'ai hâte d'y retourner. La Terre, c'est plein d'adultes têtus qui prennent un malin plaisir à m'ébouriffer les antennes. C'est vrai quoi, c'est agaçant à la longue. En même temps, je ne peux pas abandonner les Terriens, ils l'ignorent mais ils sont envahis par une espèce hostile. Bref ! Comme dit l'infirmière scolaire, y en a qui ont un ami imaginaire, moi, j'ai une planète. Avouez que c'est mieux, quand même !

Par Rodolphe Guerra
Chez Editions courtes et longues

|

Auteur

Rodolphe Guerra

Editeur

Editions courtes et longues

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je viens en paix par Rodolphe Guerra

Commenter ce livre

 

Je viens en paix

Rodolphe Guerra

Paru le 06/03/2026

192 pages

Editions courtes et longues

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782352904915
9782352904915
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.