De retour dans une nouvelle édition mise à jour, Le grand livre de la gravure révèle toute la richesse de cet art. Retraçant l'historique des diverses techniques traditionnelles, et présentant les savoir-faire contemporains, cet ouvrage dresse un panorama complet des méthodes de gravure. Des rubriques pas-à-pas, précises et illustrées, exposent au lecteur les outils, les matériaux et les gestes à adopter pour chacune des techniques. Le grand livre de la gravure mêle les explications méthodiques à la présentation des plus grands artistes contemporains du domaine et à celle de leurs oeuvres. Des dizaines de reproductions de gravures illustrent le livre, donnant à voir au lecteur les innombrables applications possibles de la discipline. Chaque partie de l'ouvrage est centrée sur une technique particulière, son histoire, sa méthode, ses oeuvres. Le livre est complété par des ressources pratiques sur les ateliers, les artistes... Mêlant la pédagogie, l'interview et le récit historique, Le grand livre de la gravure est une véritable encyclopédie, s'adressant aux professionnels et étudiants du domaine, mais aussi aux graphistes et artistes qui s'intéressent à l'univers passionnant de la gravure. Techniques Taille-douce : eau-forte, collagraphie, gravure directe (pointe-sèche, manière noire) Taille d'épargne : gravure sur bois de fil et bois de bout, linogravure Lithographie : pierre, plaque de zinc, plaque de polyester Monotype : encres à l'huile, encres à l'eau Sérigraphie : pochoir direct, pochoir photographique Applications Estampes d'art Affiches Cartes Couvertures de livres et d'albums Textile et mode Papiers peints