L’invention de la médecine de la Grèce à la Chine

Quelles réponses les différentes cultures de l'Antiquité ont-elles tenté d'apporter aux grands mystères que constituent la naissance, la maladie et la mort ? Quels savoirs et quels remèdes les différentes civilisations babylonienne, égyptienne, grecque, romaine, syriaque, arabe, hébraïque, arménienne, indienne et chinoise, ont-elles essayé d'élaborer pour répondre aux angoisses et aux souffrances liées à toute condition humaine ? Les onze contributions rassemblées ici, fruit des recherches de spécialistes internationalement reconnus, visent à éclairer les conditions qui, pratiquement au même moment, ont permis l'émergence d'un savoir médical dégagé des croyances liées au mythe et aux superstitions pour se constituer en tant qu'art. Issu d'une collaboration entre les universités de Paris, Shanghai et Pékin et d'abord publié en chinois, le présent ouvrage, en retraçant les principales étapes de cette extraordinaire aventure de la pensée médicale, vise à éclairer les origines d'un savoir qui a permis l'avènement de la médecine scientifique contemporaine. Avec les contributions de Robert Alessi, Véronique Boudon-Millot, Pierre-Sylvain Filliozat (? ), Markham J. Geller, Jacques Jouanna, Grigory Kessel, Lennart Lehmhaus, Jianmin Li, Jean-Pierre Mahé, Marie-Hélène Marganne et Philippe Mudry. Edition sous la direction de Véronique Boudon-Millot, avec la collaboration de Fanxiang Min et Liqiong Yang.