Tout arrive par le destin

Olivier D'Jeranian

ActuaLitté
"Tout arrive par le destin" , telle est la formule à laquelle on résumait dans l'Antiquité la doctrine fataliste stoïcienne, pour la défendre ou la combattre. Considérée comme une forme originale de déterminisme providentialiste, cette doctrine développée par Zénon et défendue par Chrysippe s'inscrivait à la croisée de l'histoire des idées, faisant le lien entre la controverse aristotélico-mégarique sur les futurs contingents et les futures théories du libre-arbitre. Loin d'être une fatalité tragique inaccessible à la raison humaine, le destin stoïcien n'est pas celui de la superstition, il est l'ordre rationnel du monde. Expression causale de la volonté divine, il se déploie implacablement dans un monde où toute chose est "en sympathie" avec toute autre et où chaque événement s'inscrit dans une série inflexible de causes à laquelle il faut s'accorder pour être libre et heureux. A partir des témoignages anciens, de Zénon à Marc Aurèle en passant par les détracteurs du Portique, ce livre reconstitue la doctrine stoïcienne du destin en quatre temps. En premier lieu, en identifiant ses principes physiques et théologiques, et en insistant sur l'originalité de son approche étiologique. Ensuite, en reconstituant les preuves du tout-destin stoïcien : causalité, logique des futurs et divination. Troisièmement, en examinant les théories modales conçues par les stoïciens contre les mégariques pour faire droit aux possibilités contrefactuelles, jusqu'à leur articulation avec la doctrine providentialiste de l'éternel retour. Enfin, en exposant les stratégies dialectiques développées par Chrysippe dans ses traités Sur le destin et Sur la providence contre ses adversaires pour faire droit à l'agir contre la paresse, et pour rendre compatibles le déterminisme et la responsabilité humaine sans passer par une métaphysique de la liberté.

Par Olivier D'Jeranian
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Olivier D'Jeranian

Editeur

Belles Lettres

Genre

Notions

Tout arrive par le destin

Olivier D'Jeranian

Paru le 06/03/2026

350 pages

Belles Lettres

55,00 €

9782251458694
