Pour Ben Clara et Andreas, la dernière année scolaire avant le baccalauréat a commencé... une période où le monde semble comme d'habitude, mais qui pourtant va tout changer. Au coeur de cette ultime parenthèse de quatre saisons avant les examens, entre cours, voyage scolaire, fêtes, se déploient avec justesse et humour les errements affectifs et les questions aussi absurdes qu'existentielles de ce triangle amical et amoureux, au-delà des lignes inconnues de l'avenir : Que vas-tu faire après le lycée ? Où vas-tu postuler ? Vas-tu déménager ? Allons-nous nous revoir ? Un livre qui agit comme une machine à remonter le temps pour une expérience émotionnelle et physique qui convoque l'adolescent. e passé. e en chacun. e de nous.