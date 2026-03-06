Inscription
Outline

Michele Fischels

ActuaLitté
Pour Ben Clara et Andreas, la dernière année scolaire avant le baccalauréat a commencé... une période où le monde semble comme d'habitude, mais qui pourtant va tout changer. Au coeur de cette ultime parenthèse de quatre saisons avant les examens, entre cours, voyage scolaire, fêtes, se déploient avec justesse et humour les errements affectifs et les questions aussi absurdes qu'existentielles de ce triangle amical et amoureux, au-delà des lignes inconnues de l'avenir : Que vas-tu faire après le lycée ? Où vas-tu postuler ? Vas-tu déménager ? Allons-nous nous revoir ? Un livre qui agit comme une machine à remonter le temps pour une expérience émotionnelle et physique qui convoque l'adolescent. e passé. e en chacun. e de nous.

Par Michele Fischels
Chez Dargaud

|

Auteur

Michele Fischels

Editeur

Dargaud

Genre

Réalistes, contemporains

Outline

Michele Fischels

Paru le 06/03/2026

208 pages

Dargaud

24,50 €

ActuaLitté
9782205214857
© Notice établie par ORB
