Gorm et sa petite-fille Asta sont poursuivis par trois chasseresses redoutables et leur meute de loup. Pour elles, Gorm est une proie depuis qu'elles ont retrouvé l'Ancienne, leur cheffe, sans vie à ses côtés. Non, pas une proie. LA proie. Gorm est un Bersecker, un de ces redoutables guerriers vikings qui rentraient en transe avant de combattre leurs ennemis, et dont la fureur guerrière semble rendre invincibles. Mais là il est seul, et surtout il doit protéger Asta... Pas la meilleure configuration, surtout que le soap, le champignon indispensable à la transe, va rapidement manquer. Et lorsqu'il est en transe, il ne reconnaît ni amis ni ennemis, et Asta est alors en danger.