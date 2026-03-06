Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Une image peut-être vraie

Hélène Giannecchini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'existence exceptionnelle d'une jeune femme, photographe et écrivaine, restituée grâce à des centaines de documents inédits. L'existence d'Alix Cléo Roubaud fut d'une exceptionnelle intensité. Photographe, écrivaine, théoricienne dans la chambre noire, elle a laissé une oeuvre intime et profonde. Si, plus de quarante ans après sa disparition, ses photographies sont progressivement découvertes, en France, aux Etats-Unis, au Canada, un pan de son travail demeurait oublié ; il constitue le coeur de ce volume. Ce livre se fonde sur plus de six cents photographies inédites (dont une cinquantaine reproduites dans cet ouvrage), des centaines de lettres et d'écrits. Hélène Giannecchini y approche la vie intime d'Alix, sa conception de la photographie, la souffrance et la maladie comme les aspirations et désirs de l'artiste. "Un remarquable livre-enquête sur la photographe et écrivaine Alix Cléo Roubaud". En attendant Nadeau Hélène Giannecchini est écrivaine et théoricienne de l'art et commissaire d'expositions. Maîtresse de conférence en histoire et théorie de l'art contemporain, elle est spécialiste des rapports entre texte et image. Elle est directrice du Fonds Alix Cléo Roubaud, et a récemment publié Un désir démesuré d'amitié.

Par Hélène Giannecchini
Chez Points

|

Auteur

Hélène Giannecchini

Editeur

Points

Genre

Photographes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Le fonds qui alimente ce travail m’a été confié par Jacques Roubaud. Les documents (lettres, photographies, textes, etc.) ont été produits durant leur vie conjointe : de décembre 1979 (date de leur rencontre) à la mort d’Alix Cléo Roubaud en janvier 1983.

Rares sont les documents antérieurs.

Les passages cités sont : des extraits du Journal d’Alix Cléo Roubaud (éd. du Seuil, « Fiction & Cie », 1984) dans la version rééditée de 2009, des retranscriptions exactes de documents appartenant au fonds Alix Cléo Roubaud (lettres, carnets, essais, etc.) ou des moments d’entretiens que j’ai pu mener avec ceux qui l’ont connue.

La ponctuation d’Alix Cléo Roubaud, souvent inhabituelle, et les espaces irréguliers entre les mots ont été respectés.

Les photographies reproduites dans cet ouvrage, à l’exception de trois, sont inédites.

Alix Cléo Roubaud est née le 19 janvier 1952 à Mexico. Elle est morte le 28 janvier 1983 rue des Francs-Bourgeois à Paris quelques jours après son trente et unième anniversaire. Elle est le premier enfant de Marcelle et Arthur Edward Blanchette. Son frère Marc naît en 1957 à Pretoria en Afrique du Sud. Fille de diplomate, son enfance a été rythmée par des voyages et déménagements au gré des nominations de son père au Mexique d’abord, puis en Égypte, au Portugal et en Grèce. Ce mode de vie cossu mais nomade l’a amenée à entretenir dès la prime adolescence de longues correspondances avec les amis et proches qu’elle avait dû quitter. Je dispose aujourd’hui d’environ huit cents lettres, mots et télégrammes, dont un tiers environ a été rédigé par elle. Ce livre est nourri par ces documents.

Alix Cléo Roubaud entre à l’université d’Ottawa en 1967, âgée de quinze ans, pour étudier, de manière un peu désordonnée, la psychologie, la littérature, l’architecture, avant de choisir la philosophie. Elle suit également quelques cours ponctuels de chinois et de journalisme à Carleton. En 1972, désirant s’éloigner du giron familial, la jeune femme quitte le Canada pour suivre des études de philosophie à Aix-en-Provence. Ce choix est aussi motivé par des raisons de santé : le climat méditerranéen l’aide à soigner l’asthme dont elle souffre depuis l’enfance et qui s’aggrave avec le temps. Trois ans plus tard, en 1975, elle part pour Paris et s’inscrit au département du champ freudien à l’Université Paris-VIII. À vingt-quatre ans, elle commence une thèse de doctorat sous la direction de Jacques Bouveresse. Son sujet : « Wittgenstein : style et pensée. Remarques sur l’écriture philosophique. » Elle n’a jamais terminé ses recherches.

En 1977, elle fait la connaissance de W. et vit avec lui une histoire sincère et tumultueuse. Le jeune homme, d’origine allemande, étudie l’architecture. À l’intérieur d’une enveloppe trouvée dans l’appartement d’Alix, j’ai découvert les lettres et mots échangés par les deux amants. Des notes tendres, vraisemblablement laissées pour l’autre encore endormi, succèdent à des courriers de reproches et d’insultes. Il semble que W. et Alix aient aussi beaucoup échangé : elle apprend l’allemand – ses carnets de vocabulaire et de grammaire l’attestent – et déchiffre ainsi Wittgenstein dans le texte, ils réalisent des photographies ensemble. Certaines, morbides, ont été prises après qu’Alix a ingéré une dose mortelle de somnifères, juste avant l’arrivée des secours. Elle avait, m’a-t-il dit lors d’un entretien en février 2010, choisi le cadre. Ces images à la lisière de la mort ne sont pas conservées dans le fonds Alix Cléo Roubaud. Je ne les ai vues qu’une seule fois, à la hâte. W. les a gardées.

Retrouver tous les articles sur Une image peut-être vraie par Hélène Giannecchini

Commenter ce livre

 

Une image peut-être vraie

Hélène Giannecchini

Paru le 06/03/2026

224 pages

Points

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041429721
9791041429721
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.