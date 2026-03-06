Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Comics

Pack en 2 volumes : Tomes 3 et 4

Ankama

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus brutal qu'un coup de fusil à pompe en pleine tête et plus vicieux qu'un arrachage de dent à la pince-monseigneur, DoggyBags est un hommage aux pulps et aux comics d'horreur des années 50 qui ne fait pas dans la dentelle : les chromes rugissent, les calibres crachent et l'hémoglobine coule à flots dans la joie et la mauvaise humeur. Sortez vos p'tits sacs pour toutous, parce qu'il va y avoir de la viande en rab ! Un Volume 3 spécial Mexique, avec au sommaire : "Room 213" par Run et Neyef ; "La danza de los 13 velos" par Florent Maudoux ; "Día de muertos" par Francesco Giugiaro et Jérémie Gasparutto. Au sommaire du Volume 4 : "Sélection" d'ElDiablo et Nicolab ; "Lady in White" de Run ; "Geronimo" de Run et Guillaume Singelin Inclus : 2 posters !

Par Ankama
Chez Ankama éditions

|

Auteur

Ankama

Editeur

Ankama éditions

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pack en 2 volumes : Tomes 3 et 4 par Ankama

Commenter ce livre

 

Pack en 2 volumes : Tomes 3 et 4

Ankama

Paru le 06/03/2026

238 pages

Ankama éditions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033570356
9791033570356
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.