Pack en 2 volumes : Tomes 3 et 4

Plus brutal qu'un coup de fusil à pompe en pleine tête et plus vicieux qu'un arrachage de dent à la pince-monseigneur, DoggyBags est un hommage aux pulps et aux comics d'horreur des années 50 qui ne fait pas dans la dentelle : les chromes rugissent, les calibres crachent et l'hémoglobine coule à flots dans la joie et la mauvaise humeur. Sortez vos p'tits sacs pour toutous, parce qu'il va y avoir de la viande en rab ! Un Volume 3 spécial Mexique, avec au sommaire : "Room 213" par Run et Neyef ; "La danza de los 13 velos" par Florent Maudoux ; "Día de muertos" par Francesco Giugiaro et Jérémie Gasparutto. Au sommaire du Volume 4 : "Sélection" d'ElDiablo et Nicolab ; "Lady in White" de Run ; "Geronimo" de Run et Guillaume Singelin Inclus : 2 posters !