Albanie, Kosovo, Macédoine du Nord

Les coins sauvages des Monts Maudits, la vallée idyllique de Valbona, la chaîne de Korab hors des sentiers battus. Les murmures des ruisseaux et chutes d'eau. Les échos de l'Antiquité à Butrint, Apollonia et Durrës, forteresses ottomanes, églises décorées de fresques, mosquées historiques, abris omniprésents. Une croisière sur le lac Koman, une excursion en rafting dans le canyon d'Osum, une promenade dans les ruelles des charmantes vieilles villes de Gjirokastra et Berat. Soleil méditerranéen et plages de l'Adriatique, stations balnéaires animées sur la Riviera albanaise. De délicieux poissons et fruits de mer, de l'excellent agneau et, bien sûr, du café, dont l'arôme enveloppe les ruelles de chaque ville albanaise. Découvrez les traditions et les merveilles de l'Albanie avec notre guide, qui comprend aussi deux chapitres consacrés au Kosovo et Macédoine du Nord. GUIDE : - une mise en page intuitive avec une division en chapitres ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - riche contenu - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes, fêtes et festivals ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations. ATLAS : - atlas détaillé de toute la région présentée à la fin du guide ; - attractions touristiques (décrites dans les chapitres) indiquées et numérotées dans l'atlas ; - informations cartographiques préparées avec soin, très utiles pendant les voyages ; - tableau d'assemblage facilitant l'orientation et légende à portée de main. CARTE : - une carte laminé détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 300 000) ; - couvre tout le territoire décrit dans le guide.