Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Albanie, Kosovo, Macédoine du Nord

Express Map

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les coins sauvages des Monts Maudits, la vallée idyllique de Valbona, la chaîne de Korab hors des sentiers battus. Les murmures des ruisseaux et chutes d'eau. Les échos de l'Antiquité à Butrint, Apollonia et Durrës, forteresses ottomanes, églises décorées de fresques, mosquées historiques, abris omniprésents. Une croisière sur le lac Koman, une excursion en rafting dans le canyon d'Osum, une promenade dans les ruelles des charmantes vieilles villes de Gjirokastra et Berat. Soleil méditerranéen et plages de l'Adriatique, stations balnéaires animées sur la Riviera albanaise. De délicieux poissons et fruits de mer, de l'excellent agneau et, bien sûr, du café, dont l'arôme enveloppe les ruelles de chaque ville albanaise. Découvrez les traditions et les merveilles de l'Albanie avec notre guide, qui comprend aussi deux chapitres consacrés au Kosovo et Macédoine du Nord. GUIDE : - une mise en page intuitive avec une division en chapitres ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - riche contenu - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes, fêtes et festivals ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations. ATLAS : - atlas détaillé de toute la région présentée à la fin du guide ; - attractions touristiques (décrites dans les chapitres) indiquées et numérotées dans l'atlas ; - informations cartographiques préparées avec soin, très utiles pendant les voyages ; - tableau d'assemblage facilitant l'orientation et légende à portée de main. CARTE : - une carte laminé détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 300 000) ; - couvre tout le territoire décrit dans le guide.

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Europe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Albanie, Kosovo, Macédoine du Nord par Express Map

Commenter ce livre

 

Albanie, Kosovo, Macédoine du Nord

Express Map

Paru le 06/03/2026

396 pages

Express Map

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383556789
9788383556789
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.