La prophétie de Molène

Frédéric Bertocchini, Michel Espinosa

A la fin de l'année 1918, Malo Tallec, jeune soldat miraculé de la Grande Guerre, rentre chez lui sur l'île de Molène, en mer d'Iroise. Mais ce retour sur "l'île chauve" n'est pas du goût des Molénais. D'autant qu'il coïncide avec l'apparition de meurtres épouvantables. Tous les regards et les suspicions se portent alors sur Malo, dont la famille serait - dit-on - frappée d'une terrible malédiction. Car les Tallec "portent malheur" et "assassinent leur femme" depuis la nuit des temps. C'est écrit ! C'est la prophétie de Molène ! Alors qu'Enora, la fille du maire s'éprend du jeune homme, les assassinats se multiplient dans ce microcosme marin. L'étau se resserre alors autour du seul suspect et d'anciens secrets oubliés vont refaire surface. Malo peut-il échapper à la terrible malédiction qui frappe sa famille ? Prendra-t-il le risque d'aimer, au risque d'accomplir malgré lui la prophétie ?

Par Frédéric Bertocchini, Michel Espinosa
Chez Kalopsia Editions

|

Auteur

Frédéric Bertocchini, Michel Espinosa

Editeur

Kalopsia Editions

Genre

Fantastique

La prophétie de Molène

Frédéric Bertocchini, Michel Espinosa

Paru le 06/03/2026

56 pages

Kalopsia Editions

15,90 €

Lire un extrait
9782931205242
