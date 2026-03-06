Inscription
L'Art et la Lumière

Dominique Beaufrere

ActuaLitté
Depuis mon enfance, l'art m'accompagne. Dès la visite de la grotte de Lascaux en 1963, à l'âge de 7 ans, jusqu'à mes études à l'école de Beaux-Arts de Bordeaux puis durant ma carrière au Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux et au musée des Beaux-Arts, l'art m'a fait grandir, m'a ouvert les yeux sur le monde, m'a fait découvrir sensiblement la littérature, la musique, la poésie, la danse, la philosophie... Je peux ainsi dire que l'art a sans cesse éclairé mon chemin. Pour moi, l'art fut une lumière. Ce livre n'est pas un livre d'historien, c'est un livre de passeur (de flambeau, peut-être l), le livre d'une vie avec l'art.

Par Dominique Beaufrere
Chez William Blake And Co

Auteur

Dominique Beaufrere

Editeur

William Blake And Co

Genre

Thèmes picturaux

L'Art et la Lumière

Dominique Beaufrere

Paru le 06/03/2026

128 pages

William Blake And Co

17,00 €

9782841032600
