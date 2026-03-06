Vie et mort de Kevin Charon

"Ce livre, c'est l'histoire de ma vie, et celle de ma mort." Kevin Charon. Octobre 2024. Kevin Charon est retrouvé pendu sur son lieu de travail, l'Institut médico-légal de Paris. Il y officiait depuis plus de vingt ans en tant qu'agent de service mortuaire. Quelques jours auparavant, deux de ses collègues sont morts également. Quel est le point commun entre ces trois décès ? Pour résoudre cette énigme, les autorités judiciaires, et le lecteur, auront à leur disposition le journal posthume de Kevin. Celui-ci y raconte sa propre vie, compliquée, son métier, peu banal, et comment tout a basculé à l'été 2003, lors de la canicule du mois d'août, alors que l'actualité était aussi terriblement chargée du meurtre d'une célèbre artiste sous les coups de son tout aussi célèbre "compagnon"...