Teruko & Loui

Elles s'appellent Teruko et Loui et sont les meilleures amies du monde. A 70 ans, elles entreprennent une grande e ? vasion du foyer conjugal et d'un foyer pour seniors : une e ? quipe ? e de re^ve et sans le sou a` travers le Japon dans de grands e ? clats de rire a` re ? pe ? tition. Loui, dans sa robe panthe`re et sous sa doudoune fluo, gagne sa vie en chantant des chansons franc ? aises dans les bars, et Teruko, qui se dit volontiers mamie mauvais genre, exerce son talent de "divination par les cartes" dans des petits cafe ? s. Leur nouvelle vie de ? marre vent arrie`re, pleines voiles. Teruko et Loui, c'est avant tout une grande histoire d'amitie ? , des instants poe ? tiques et des re^veries partage ? es, une exaltation devant ce qu'est la vie. A tour de ro^le, elles sont l'une et l'autre sages ou fantasques, impertinentes ou alle`gres, la bouteille de whisky dans une main et le ba^ton de rouge a` le`vres dans l'autre. Toutes deux pre ? tendent avoir la vie devant elles et se lancent aussi bien dans des de ? clarations d'amour que dans des folies culinaires pour la pre ? paration d'un di^ner de Noe ? l improvise ? , dans le brouhaha de toutes les voix de leurs nouveaux amis. Pour tout dire, elles se`ment autour d'elles joies et excentricite ? s et un gou^t immode ? re ? de la vie.