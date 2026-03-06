Inscription
Le Match du siècle

Julie Billault, Piquet Seb

ActuaLitté
23 mars 1920. Plus de 60 000 supporters se pressent aux abords du Goodison Park à Liverpool pour un match qui s'annonce légendaire. Au-delà d'une victoire, c'est une reconnaissance que les joueuses viennent chercher sur le terrain : celle de leur place dans la société. Cinq ans plus tôt, Katie et les autres débutent leur emploi d'ouvrières pour pallier l'absence des hommes, mobilisés. Sur leur temps de pause, comme eux avant, elles jouent au ballon. Elles y jouent bien. Très bien même. Gagnées par la passion du football, elles en font leur métier. Match après match, leur talent et leur notoriété se développent jusqu'à inquiéter les autorités anglaises, qui finissent par leur interdire la pratique de ce sport. Mais c'était compter sans la force et la détermination de ces joueuses au destin incroyable. Le match du siècle , c'est l'histoire d'une mise au ban. C'est surtout l'histoire d'une émancipation.

Par Julie Billault, Piquet Seb
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Julie Billault, Piquet Seb

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Historique

Le Match du siècle

Julie Billault, Piquet Seb

Paru le 06/03/2026

176 pages

Editions Dupuis

21,95 €

9782808506359
