#Essais

Que mangeaient nos ancètres ?

Eric Birlouez

ActuaLitté
La période que nous avons choisi de traiter dans cet ouvrage commence dès les temps préhistoriques et s'achève avec la Première Guerre mondiale et se situe en France. Ce livre s'intéresse aussi principalement aux membres des couches dites populaires, à ces " petites gens ", humbles travailleurs des villes et paysans pauvres qui constituaient jadis l'immense majorité de la population. Un tel parti prix entraîne une difficulté : la manière dont les classes " inférieures " se nourrissaient est bien moins connue que celle des élites sociales. Et l'ensemble des sources disponibles montre qu'au cours des siècles l'alimentation populaire a peu évolué. Evitons pour autant de tomber dans les clichés misérabilistes : nos ancêtres des couches modestes n'ont pas eu en permanence le ventre tenaillé par la faim, et leurs nourritures n'étaient pas systématiquement immondes et avariées ! Bref, un ouvrage passionnant qui vous fera aussi apprécier le confort alimentaire de notre époque moderne.

|

Auteur

Eric Birlouez

Editeur

Ouest-France

Genre

Généralités

Que mangeaient nos ancètres ?

Paru le 06/03/2026

128 pages

17,90 €

9782737392887
