Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La guerre du vin

Jean-Philippe Martin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il s'est passé aujourd'hui des événements extrêmement graves dans la région de Narbonne [... ]. Des manifestants [... ] ont ouvert le feu sur des CRS, les forces de l'ordre ont riposté avec des pistolets-mitrailleurs. Le bilan est lourd, très lourd : deux morts [... ] une vingtaine de blessés" . C'est avec ces mots, le 4 mars 1976, qu'Antenne 2 ouvre son journal télévisé. Ce soir-là, la France est sidérée et le Midi viticole, qui lutte pour sa survie depuis des années, est en deuil. Mais qui se souvient aujourd'hui que Joël le Goff, commandant de CRS, et Emile Pouytes, viticulteur, sont tombés à Montredon-des-Corbières ? Qui se souvient de la "guerre du vin" ? En retraçant les origines, le déroulé et les conséquences du drame, Jean-Philippe Martin ne livre pas seulement un récit poignant, il explore les mémoires enfouies du combat pour vivre de la terre. Combat qui, cinquante ans après, est toujours d'actualité. Jean-Philippe Martin Agrégé et docteur en histoire, il est spécialiste du syndicalisme agricole et de la gauche paysanne. Il a notamment publié Histoire de la nouvelle gauche paysanne (La Découverte, 2005), Des paysans écologistes (Champ Vallon, 2023) et Paysannes. Histoire de la cause des femmes dans le monde agricole (Editions de l'Atelier, 2025).

Par Jean-Philippe Martin
Chez Editions de l'Atelier

|

Auteur

Jean-Philippe Martin

Editeur

Editions de l'Atelier

Genre

Histoire régionale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La guerre du vin par Jean-Philippe Martin

Commenter ce livre

 

La guerre du vin

Jean-Philippe Martin

Paru le 06/03/2026

155 pages

Editions de l'Atelier

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708295612
9782708295612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.