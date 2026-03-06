"Il s'est passé aujourd'hui des événements extrêmement graves dans la région de Narbonne [... ]. Des manifestants [... ] ont ouvert le feu sur des CRS, les forces de l'ordre ont riposté avec des pistolets-mitrailleurs. Le bilan est lourd, très lourd : deux morts [... ] une vingtaine de blessés" . C'est avec ces mots, le 4 mars 1976, qu'Antenne 2 ouvre son journal télévisé. Ce soir-là, la France est sidérée et le Midi viticole, qui lutte pour sa survie depuis des années, est en deuil. Mais qui se souvient aujourd'hui que Joël le Goff, commandant de CRS, et Emile Pouytes, viticulteur, sont tombés à Montredon-des-Corbières ? Qui se souvient de la "guerre du vin" ? En retraçant les origines, le déroulé et les conséquences du drame, Jean-Philippe Martin ne livre pas seulement un récit poignant, il explore les mémoires enfouies du combat pour vivre de la terre. Combat qui, cinquante ans après, est toujours d'actualité. Jean-Philippe Martin Agrégé et docteur en histoire, il est spécialiste du syndicalisme agricole et de la gauche paysanne. Il a notamment publié Histoire de la nouvelle gauche paysanne (La Découverte, 2005), Des paysans écologistes (Champ Vallon, 2023) et Paysannes. Histoire de la cause des femmes dans le monde agricole (Editions de l'Atelier, 2025).