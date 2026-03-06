Petites histoires et grands déboires de l'exploration de la Lune

Vous pensiez tout connaître de la Lune... mais saviez-vous qu'elle abrite des Alpes lunaires, et même un Mont-Blanc qui culmine à 3 600 mètres ? Qu'un projet d'hôtel a failli y voir le jour ? Que le poisson sera sans doute au menu des futurs explorateurs ? Qu'un astronaute y a découvert un fragment de Terre ? Que la température oscille entre -180 °C la nuit et +140 °C le jour ? Sans oublier ce chiffre étonnant : à peine 60 % des missions lunaires ont été couronnées de succès ! Alors que l'exploration lunaire revient sur le devant de la scène, ce livre propose un voyage insolite à travers des anecdotes scientifiques et historiques surprenantes. Autant de faits méconnus qui rendent notre satellite encore plus fascinant... et qui permettent de remettre les pendules à l'heure, côté science !