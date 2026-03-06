Dans Fureur Primitive, un vaisseau transportant une équipe de Juges de Mega-City One, est attaqué et s'écrase en pleine forêt du Nord américain. A peine évacués des débris de leur transport, Judge Dredd, la jeune Cadette Moon et une poignée de survivants, doivent faire face à une tribu de mutants cruels et à une nature férocement hostile. Une lutte sans merci pour la survie s'engage dans les neiges sauvages du grand Nord. Le deuxième chapitre phare de ce recueil emmène à nouveau Dredd dans un univers où rien ne lui est familier : Ciudad Baranquilla, méga-cité de la jungle brésilienne, ou la corruption et les gangs font loi...