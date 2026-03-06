Inscription
#Comics

Judge Dredd

Rob Williams, R.m. Guéra, R. M. Guéra, Giulia Brusco

Dans Fureur Primitive, un vaisseau transportant une équipe de Juges de Mega-City One, est attaqué et s'écrase en pleine forêt du Nord américain. A peine évacués des débris de leur transport, Judge Dredd, la jeune Cadette Moon et une poignée de survivants, doivent faire face à une tribu de mutants cruels et à une nature férocement hostile. Une lutte sans merci pour la survie s'engage dans les neiges sauvages du grand Nord. Le deuxième chapitre phare de ce recueil emmène à nouveau Dredd dans un univers où rien ne lui est familier : Ciudad Baranquilla, méga-cité de la jungle brésilienne, ou la corruption et les gangs font loi...

Par Rob Williams, R.m. Guéra, R. M. Guéra, Giulia Brusco
Chez Delirium

Auteur

Rob Williams, R.m. Guéra, R. M. Guéra, Giulia Brusco

Editeur

Delirium

Genre

Comics Indépendants

Judge Dredd

Rob Williams, R.m. Guéra, R. M. Guéra, Giulia Brusco

Paru le 06/03/2026

136 pages

Delirium

22,00 €

9782493428677
© Notice établie par ORB
