#Roman francophone

Duels

Vincent Kappeler

ActuaLitté
Magnus Sanderson vit avec un chat qui ne sort jamais de son sac. Demeter Hegman se trompe un soir d'adresse en ramenant ses nièces chez elles. Carole passait de nombreuses soirées devant la télévision avant la noyade de son fils, elle habite dorénavant dans sa télévision. Félix souhaite communiquer avec l'au-delà pour récupérer les codes de cartes bancaires volées, on lui propose de retrouver la foi. Miranda Stolz aimerait oublier son passé de tortionnaire. Aurélien Tissot apprend que des codes inscrits sur nos os guident nos destinées. Duels, ce sont des personnages bêtes et méchants condamnés à vivre dans un Tex Avery cruel vengeur, pour notre plus grand plaisir.

Par Vincent Kappeler
Chez L'Oeil d'Or

|

Auteur

Vincent Kappeler

Editeur

L'Oeil d'Or

Genre

Littérature française

Duels

Vincent Kappeler

Paru le 20/03/2026

180 pages

L'Oeil d'Or

20,00 €

9782490437528
