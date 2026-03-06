Magnus Sanderson vit avec un chat qui ne sort jamais de son sac. Demeter Hegman se trompe un soir d'adresse en ramenant ses nièces chez elles. Carole passait de nombreuses soirées devant la télévision avant la noyade de son fils, elle habite dorénavant dans sa télévision. Félix souhaite communiquer avec l'au-delà pour récupérer les codes de cartes bancaires volées, on lui propose de retrouver la foi. Miranda Stolz aimerait oublier son passé de tortionnaire. Aurélien Tissot apprend que des codes inscrits sur nos os guident nos destinées. Duels, ce sont des personnages bêtes et méchants condamnés à vivre dans un Tex Avery cruel vengeur, pour notre plus grand plaisir.