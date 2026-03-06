Inscription
#Roman francophone

Du pied gauche

Lara

ActuaLitté
Au printemps 2022, le dessinateur de presse Lara se prend à rêver. A l'issue des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3ème, et la NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologiste et Sociale) est créée. Et si le grand moment était venu, celui de la recomposition de la gauche ? La suite, on la connait : notre bd reporter en relate l'explosion spectaculaire. Courant les meetings politiques et déambulant dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Lara rapporte avec causticité et l'humour du désespoir la tragédie d'une impossible (ré)union.

Par Lara
Chez Charivari

Auteur

Lara

Editeur

Charivari

Genre

Réalistes, contemporains

Du pied gauche

Lara

Paru le 06/03/2026

160 pages

Charivari

21,50 €

9782487663121
