Du pied gauche

Au printemps 2022, le dessinateur de presse Lara se prend à rêver. A l'issue des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3ème, et la NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologiste et Sociale) est créée. Et si le grand moment était venu, celui de la recomposition de la gauche ? La suite, on la connait : notre bd reporter en relate l'explosion spectaculaire. Courant les meetings politiques et déambulant dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Lara rapporte avec causticité et l'humour du désespoir la tragédie d'une impossible (ré)union.