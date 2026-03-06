Inscription
#Polar

Fragile Sanctuary

Catherine Cowles

ActuaLitté
LE PREMIER TOME DE SPARROW FALLS, LA SERIE ROMANTIC SUSPENSE BEST-SELLER ! J'aurais dû me méfier d'Anson Hunt dès la première seconde. Son sourire insolent, son corps sculpté et le fait qu'il soit le meilleur ami de mon frère : Autant de raisons de garder mes distances. Sans compter qu'il est l'homme chargé de rénover ma maison. Anson est l'exact opposé de moi : froid, taciturne, allergique aux sentiments et attaché à sa solitude. Mais chaque regard s'attarde. Chaque échange crépite. Plus je tente de l'ignorer, plus la tension devient insoutenable. Jusqu'au moment où je me brise sous ses yeux... Quand tout s'effondre, c'est lui qui me retient. Ses mains fermes, son corps trop proche, sa présence trop intense pour être ignorée... Alors que de mystérieux accidents menacent ma sécurité, Anson s'impose comme mon protecteur, et bien plus encore. La frontière entre danger et désir s'efface. Une seule étincelle suffira pour transformer l'attirance en incendie et nous perdre tous les deux. Car Anson n'est pas seulement dangereux pour mon coeur. Il cache des secrets capables de tout détruire. "Sincère, porteur d'espoir et émouvant". LAUREN ASHER "Personne n'égale Catherine Cowles en small-town romance ! " ELLE KENNEDY "Je suis captivée par l'univers de Sparrow Falls ! " ELSIE SILVER Ecrivaine, buveuse de Coca Light, amoureuse de tout ce qui est mignon et à fourrure - en particulier son chien -, CATHERINE COWLES a le nez plongé dans les livres depuis qu'elle a appris à lire et a finalement décidé d'écrire ses propres histoires. Lorsqu'elle n'est pas devant son ordinateur, elle explore son Etat natal, l'Oregon, écoute des podcasts true crime ou cherche son prochain book boyfriend. TROPES : Romantic suspense - Small town - Touch her and die - Grumpy & Sunshine - Found family - Proximité forcée - Broken hero - Hate to love - Brother's best friend

Fragile Sanctuary

Catherine Cowles trad. Cécile Ardilly

Paru le 06/03/2026

480 pages

Verso

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782386434150
