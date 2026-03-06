Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Le Voleur de Lingerie

Solange D. Marcos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un amour palestinien reste toujours terrible. En plein processus de séparation après plusieurs années de mariage, la protagoniste, descendante d'Arabes palestiniens, entame une liaison avec un amant juif, un poète mystérieux et insomniaque. Elle entretient d'abord une relation épistolaire et apprend de lui jusqu'à en faire une obsession qui effleure sa psyché, son désir sexuel et son développement intellectuel. Ce qui l'attire le plus, c'est précisément ce qu'elle ne comprend pas. La protagoniste documente son éveil, mais aussi son éloignement de son rôle dans la société. Le poète remet en question le patriarcat, la morale et l'amour interdit. Ce journal intime construit une histoire qui ne devrait intéresser personne, et pourtant qui importe. La passion, la rudesse et la contradiction font de la vie une préparation à l'oeuvre ou l'inverse.

Par Solange D. Marcos
Chez Hello Editions

|

Auteur

Solange D. Marcos

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Voleur de Lingerie par Solange D. Marcos

Commenter ce livre

 

Le Voleur de Lingerie

Solange D. Marcos

Paru le 06/03/2026

132 pages

Hello Editions

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386279607
9782386279607
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.