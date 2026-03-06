Inscription
#Polar

La mue de la cigale

ActuaLitté
Photographe marseillais au bagout inoxydable, Constantin n'avait qu'une idée en tête : rentrer de New York à temps pour son vernissage. Mais un coup de fil de Pierre Philippe, graphiste nerveux, l'entraîne dans une petite librairie sombre... et dans un véritable carnage. Pierre n'en sortira pas vivant. Constantin, lui, repart avec un objet dont il ignore la valeur : un manuscrit enluminé, trop ancien pour être vrai, trop dangereux pour rester entre ses mains. De retour à Marseille, le piège se referme : appels menaçants depuis les Etats-Unis, appartement retourné, silhouettes en costume qui rôdent. Constantin veut comprendre ce qu'il a entre ses mains. Mais sous le latin des Templiers, un secret plus ancien encore attend qu'on le fasse parler... et certains sont prêts à tuer pour l'entendre. Entre docks, calanques et nuits moites, La mue de la cigale lance Constantin dans une chasse où l'humour n'empêche pas la peur... et où chaque chant peut être un signal de mort. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent, noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante polars, dont Massilia Dreams (2024) et Sous la peau du monde (2025), réédités aux éditions d'Avallon. Cette nouvelle édition a été révisée par son auteur.

Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

La mue de la cigale

Paru le 06/03/2026

246 pages

20,00 €

9782385333706
