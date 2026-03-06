Inscription
Le loup veut être mangé

Nozomu Hiiragi

Taki, un jeune homme à la beauté froide, tombe amoureux de Shingo, guitariste d'un groupe de rock populaire de son université. Lorsqu'il veut remercier Shingo d'avoir pleuré la mort de sa grand-mère, sa langue fourche et il lui avoue ses sentiments... Alors que les deux étudiants commencent à peine à se fréquenter, Taki veut passer tout de suite aux choses sérieuses, quitte à brûler les étapes. Mais ce dernier se retrouve déconcerté par la gentillesse insoupçonnée du rockeur...

Par Nozomu Hiiragi
Chez Boy's Love Editions

Auteur

Nozomu Hiiragi

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Le loup veut être mangé

Nozomu Hiiragi

Paru le 06/03/2026

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

9782382768082
© Notice établie par ORB
