Le loup veut être mangé

Taki, un jeune homme à la beauté froide, tombe amoureux de Shingo, guitariste d'un groupe de rock populaire de son université. Lorsqu'il veut remercier Shingo d'avoir pleuré la mort de sa grand-mère, sa langue fourche et il lui avoue ses sentiments... Alors que les deux étudiants commencent à peine à se fréquenter, Taki veut passer tout de suite aux choses sérieuses, quitte à brûler les étapes. Mais ce dernier se retrouve déconcerté par la gentillesse insoupçonnée du rockeur...