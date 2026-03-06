Inscription
#Essais

Le Tourbillon des choses

Marie Cosnay

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie Cosnay nous ouvre son carnet de traduction et, à travers l'étude de quelques vers, ou même d'un simple mot, aborde les grandes questions posées par La Nature des choses. Il fallait toute l'humilité et la générosité joueuse de la traductrice pour interroger l'entreprise extraordinaire de Lucrèce : révéler au lecteur la nature du monde et des phénomènes naturels. L'enthousiasme de la traduction est communicatif et Le Tourbillon des choses apparaît comme les prémices d'une relecture féconde d'un des textes fondateurs de la philosophie occidentale.

Par Marie Cosnay
Chez L'Ogre Editions

|

Auteur

Marie Cosnay

Editeur

L'Ogre Editions

Genre

Grec, Latin - Traduction

Retrouver tous les articles sur Le Tourbillon des choses par Marie Cosnay

Commenter ce livre

 

Le Tourbillon des choses

Marie Cosnay

Paru le 06/03/2026

180 pages

L'Ogre Editions

18,00 €

9782377562664
© Notice établie par ORB
plus d'informations

