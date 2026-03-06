Marie Cosnay nous ouvre son carnet de traduction et, à travers l'étude de quelques vers, ou même d'un simple mot, aborde les grandes questions posées par La Nature des choses. Il fallait toute l'humilité et la générosité joueuse de la traductrice pour interroger l'entreprise extraordinaire de Lucrèce : révéler au lecteur la nature du monde et des phénomènes naturels. L'enthousiasme de la traduction est communicatif et Le Tourbillon des choses apparaît comme les prémices d'une relecture féconde d'un des textes fondateurs de la philosophie occidentale.