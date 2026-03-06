Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Alma Karlin

Caroline Fabre-Rousseau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alma Karlin, une aventurière des années 20 devenue l'égérie des féministes. L'histoire regorge de femmes remarquables et peu remarquées. Caroline Fabre-Rousseau s'attache à mettre en lumière certaines d'entre elles. En dressant le portrait de la voyageuse Alma Karlin (1889-1950), elle révèle une star des années 20, digne des influenceuses d'aujourd'hui. Pourchassée par les nazis, puis par les communistes yougoslaves, elle serait tombée dans l'oubli, si les éditions allemandes Aviva n'avaient récemment publié ses journaux de voyage. Mise à l'honneur en 2021, avec une double exposition à Vienne et à Celje, sa ville natale, celle qui pratiquait le work and travel avant l'heure est devenue une héroïne nationale en Slovénie. Son tour du monde en huit ans, sans protecteur et sans argent a défrayé la chronique et continue d'inspirer les voyageuses d'aujourd'hui.

Par Caroline Fabre-Rousseau
Chez Chèvre-feuille étoilée

|

Auteur

Caroline Fabre-Rousseau

Editeur

Chèvre-feuille étoilée

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Alma Karlin par Caroline Fabre-Rousseau

Commenter ce livre

 

Alma Karlin

Caroline Fabre-Rousseau

Paru le 06/03/2026

232 pages

Chèvre-feuille étoilée

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367951706
9782367951706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.