Alma Karlin, une aventurière des années 20 devenue l'égérie des féministes. L'histoire regorge de femmes remarquables et peu remarquées. Caroline Fabre-Rousseau s'attache à mettre en lumière certaines d'entre elles. En dressant le portrait de la voyageuse Alma Karlin (1889-1950), elle révèle une star des années 20, digne des influenceuses d'aujourd'hui. Pourchassée par les nazis, puis par les communistes yougoslaves, elle serait tombée dans l'oubli, si les éditions allemandes Aviva n'avaient récemment publié ses journaux de voyage. Mise à l'honneur en 2021, avec une double exposition à Vienne et à Celje, sa ville natale, celle qui pratiquait le work and travel avant l'heure est devenue une héroïne nationale en Slovénie. Son tour du monde en huit ans, sans protecteur et sans argent a défrayé la chronique et continue d'inspirer les voyageuses d'aujourd'hui.