Un autre été grec

L'écrivain Mikhalis Krokos revient à Athènes, en plein été caniculaire, pour faire publier son nouveau roman. Plongé dans une mauvaise passe, il accepte une proposition en or : passer quelques jours sur l'île d'Ikaria, dans la superbe villa d'un ami, surplombant la célèbre plage de Messakti. Armé d'une paire de jumelles puissantes, il observe toutes les tribus de l'été grec : surfeurs, hippies, campeurs, habitués du beach-bar, beautés fatales... jusqu'au moment où il assiste, impuissant, à une étrange noyade. A la recherche d'une explication, Krokos découvrira bientôt que sa présence à Ikaria ne doit rien au hasard. Makis Malafékas livre un polar fiévreux entre Fenêtre sur cour de Hitchcock et Body Double de De Palma, dans un décor paradisiaque.