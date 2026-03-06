Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Un autre été grec

Makis Malafékas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'écrivain Mikhalis Krokos revient à Athènes, en plein été caniculaire, pour faire publier son nouveau roman. Plongé dans une mauvaise passe, il accepte une proposition en or : passer quelques jours sur l'île d'Ikaria, dans la superbe villa d'un ami, surplombant la célèbre plage de Messakti. Armé d'une paire de jumelles puissantes, il observe toutes les tribus de l'été grec : surfeurs, hippies, campeurs, habitués du beach-bar, beautés fatales... jusqu'au moment où il assiste, impuissant, à une étrange noyade. A la recherche d'une explication, Krokos découvrira bientôt que sa présence à Ikaria ne doit rien au hasard. Makis Malafékas livre un polar fiévreux entre Fenêtre sur cour de Hitchcock et Body Double de De Palma, dans un décor paradisiaque.

Par Makis Malafékas
Chez Asphalte Editions

|

Auteur

Makis Malafékas

Editeur

Asphalte Editions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un autre été grec par Makis Malafékas

Commenter ce livre

 

Un autre été grec

Makis Malafékas trad. Nicolas Pallier

Paru le 06/03/2026

240 pages

Asphalte Editions

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782365333092
9782365333092
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.