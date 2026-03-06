Ecrivain et fin connaisseur de la nuit athénienne, Mikhalis Krokos n'a rien publié depuis quatre ans. Pour trouver l'inspiration, il arpente les rues de sa ville et suit en direct le procès médiatique de Johnny Depp et Amber Heard. Cette petite routine est interrompue quand la procureure Sofia Hantai vient le trouver : Rebecca, une vieille amie de Krokos, est en danger. Elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, et le GNIG, puissante organisation d'extrême droite, est désormais à ses trousses. Pour la sauver, Krokos accepte l'inimaginable, s'infiltrer au coeur du GNIG en tant que rédacteur-troll chargé de répandre des fake news. Sa mission : gagner la confiance des membres et récupérer des documents pouvant rétablir la vérité. Après Dans les règles de l'art et Un autre été grec, Makis Malafékas livre un nouveau polar mordant porté par le personnage de Krokos, et s'empare d'une des questions les plus sensibles de notre époque : la falsification du réel.