Le divan des femmes

Epouses ou amantes des hommes qui composèrent le premier cercle psychanalytique, les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n'avait pas été conçu pour elles, puis s'imposer progressivement comme cheffes d'écoles et créatrices de nouvelles approches de l'inconscient. Les découvertes, les débats, les controverses qui furent originellement alimentées par l'étude des symptômes et des souffrances de toutes ces anonymes sont racontées ici avec science et pédagogie au long d'un récit passionnant, hommage de l'historienne de la psychanalyse à l'engagement de toutes ces femmes, qu'elles soient devenues célèbres (de Lou-Andréa Salomé à Françoise Dolto) ou demeurées dans l'ombre. Depuis le berceau viennois de la découverte freudienne, la saga se déploie dans le monde entier - Berlin, Saint-Pétersbourg, Londres, Paris, New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro-, chaque ville générant son lot de personnalités d'exception (patientes ou thérapeutes) et d'avancées cliniques majeures auxquelles les femmes ont pris une part décisive. Chacun, chacune aussi, au terme de cette lecture bouleversante, reconnaîtra sa dette.