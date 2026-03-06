Pack en 2 volume

Bienvenue au Pandémonium ! Voici la compilation des deux premiers tomes de la série, ainsi que quelques illustrations bonus. Qu'il s'agisse d'idées abandonnées ou de designs potentiels pour le troisième tome à venir, nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir (ou redécouvrir) les personnages résidant au Pandémonium. CONTIENT UNE SCENE UN PEU EXPLICITE VERS LA FIN DU TOME 1. Tome 1 : Bienvenue au Pandémonium Hôtel ! Ici, les morts sont toujours les bienvenus, qu'ils soient seulement de passage ou présents pour un séjour plus long. En effet, nombreux sont les spectres qui refusent de passer dans l'Au-Delà, par peur de ce qu'ils pourraient y trouver. Notre manager, Leo, notre pianiste et chanteuse, Maria, nos grooms, Axel et Dimitri, ainsi que notre exorciste, James, et moi-même, Nathaniel, fondateur de ce lieu de villégiature pour âmes errantes, sommes prêts à accueillir quiconque souhaite trouver un peu de répit. Chacun d'entre nous a une histoire, des rêves brisés... Et une seconde chance. Notre statut de fantômes nous offre une opportunité parfaite : celle d'éviter à d'autres personnes de connaître le même chagrin que nous ! Ah et il peut arriver que quelques coquineries prennent place derrière les portes closes... Mais chut ! Tome 2 : Bienvenue au Pandémonium ! Un nouveau client a rejoint l'hôtel. Trouvé au fond des bois par Leo, le manager du Pandémonium, un néphilim fait une entrée en scène fracassante, traumatisé par la mort de ses deux maîtres. Il semblerait en effet qu'un monstre rôde en pleine forêt. Plusieurs questions se posent alors pour nos héros : où sont les corps des maîtres du néphilim ? Où est la créature ? Qui est l'homme qui a sauvé le seul survivant du massacre ? Et surtout... Qu'est-ce que tout cela signifie pour le Pandémonium ? Bienvenue au Pandémonium est une série LGBTQ qui prend place dans un hôtel hanté... Oserez-vous entrer ?