Le texte d'Alix Cléo Roubaud, pour laquelle Jacques Roubaud composera son recueil de poésie Quelque chose noir. Alix Cléo Roubaud est morte le 28 janvier 1983. Elle venait d'avoir trente et un ans. Elle était, essentiellement, photographe. Elle tenait un journal ; ce sont les derniers cahiers de celui-ci qui sont reproduits ici. Elle écrivait dans l'ordre des jours, sans revenir en arrière, sans corriger, sans effacer, pour elle-même et, peut-être, pour être lue après sa mort. Jacques Roubaud "Un journal bouleversant, animé par une rage constante d'écrire et de voir". LE MONDE Née au Mexique, Alix Cléo Roubaud se consacre, après des études d'architecture, de psychologie et de philosophie, à la photographie. En 1979, elle rencontre le poète Jacques Roubaud dont elle deviendra l'épouse, avant de disparaître le 28 janvier 1983 à la suite d'une embolie pulmonaire.