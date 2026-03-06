Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Journal

Alix Cléo Roubaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le texte d'Alix Cléo Roubaud, pour laquelle Jacques Roubaud composera son recueil de poésie Quelque chose noir. Alix Cléo Roubaud est morte le 28 janvier 1983. Elle venait d'avoir trente et un ans. Elle était, essentiellement, photographe. Elle tenait un journal ; ce sont les derniers cahiers de celui-ci qui sont reproduits ici. Elle écrivait dans l'ordre des jours, sans revenir en arrière, sans corriger, sans effacer, pour elle-même et, peut-être, pour être lue après sa mort. Jacques Roubaud "Un journal bouleversant, animé par une rage constante d'écrire et de voir". LE MONDE Née au Mexique, Alix Cléo Roubaud se consacre, après des études d'architecture, de psychologie et de philosophie, à la photographie. En 1979, elle rencontre le poète Jacques Roubaud dont elle deviendra l'épouse, avant de disparaître le 28 janvier 1983 à la suite d'une embolie pulmonaire.

Par Alix Cléo Roubaud
Chez Points

|

Auteur

Alix Cléo Roubaud

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal par Alix Cléo Roubaud

Commenter ce livre

 

Journal

Alix Cléo Roubaud

Paru le 06/03/2026

240 pages

Points

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041429714
9791041429714
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.