#Roman francophone

Chants pour l'Afrique et les continents qui n'ont pas peur

Kebir Ammi

ActuaLitté
J'ai traversé l'Afrique pour vivre cette terre blessée Comme le sang dans les veines Dans sa poitrine et dans son âme Kebir Ammi a sillonné le continent africain de l'extrême sud au nord. Avec une langue généreuse et puissante, il retrace cette rencontre avec l'Afrique, qui l'a forgé, et en dresse le portrait sensible, dépeignant toute sa diversité et sa richesse. Le caractère tant personnel qu'universel de son parcours se retrouve dans ce recueil empli d'ombres et de lumière, qui constitue le tissu intime d'une mémoire partagée où les rêves côtoient les blessures. Kebir Mustapha Ammi est né en 1952 à Taza, au Maroc. Romancier, dramaturge, essayiste et poète, il a notamment publié Le Ciel sans détours , Les Vertus immorales , Mardochée et A la recherche de Glitter Faraday . Son dernier roman, Le Coiffeur aux mains rouges , a obtenu le prix Moussa-Konaté du meilleur polar francophone.

Par Kebir Ammi
Chez Points

|

Auteur

Kebir Ammi

Editeur

Points

Genre

Poésie

Chants pour l'Afrique et les continents qui n'ont pas peur

Kebir Ammi

Paru le 06/03/2026

176 pages

Points

9,90 €

9791041425884
