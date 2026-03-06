Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Après ça

Eliot Ruffel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec son premier roman, Eliot Ruffel explore l'adolescence à travers le langage des corps et des regards. Max n'a pas mis longtemps avant d'emmener Lou sur le bunker face à la mer. Les deux amis s'y retrouvent presque tous les soirs de ces vacances caniculaires pour passer le temps en regardant partir les ferrys. Au fur et à mesure que les canettes de bière se vident, leurs langues se délient. Il y a aussi l'ennui, les jeux qu'ils s'inventent, cette ville qu'ils sillonnent avec sa jetée, comme un pont vers l'ailleurs. On passe à l'âge adulte. Mais comment devenir un homme quand les pères ont la main lourde les soirs de défaite de l'OM et que les frères sont partis ?

Par Eliot Ruffel
Chez Points

|

Auteur

Eliot Ruffel

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Après ça par Eliot Ruffel

Commenter ce livre

 

Après ça

Eliot Ruffel

Paru le 06/03/2026

192 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423927
9791041423927
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.