Avec son premier roman, Eliot Ruffel explore l'adolescence à travers le langage des corps et des regards. Max n'a pas mis longtemps avant d'emmener Lou sur le bunker face à la mer. Les deux amis s'y retrouvent presque tous les soirs de ces vacances caniculaires pour passer le temps en regardant partir les ferrys. Au fur et à mesure que les canettes de bière se vident, leurs langues se délient. Il y a aussi l'ennui, les jeux qu'ils s'inventent, cette ville qu'ils sillonnent avec sa jetée, comme un pont vers l'ailleurs. On passe à l'âge adulte. Mais comment devenir un homme quand les pères ont la main lourde les soirs de défaite de l'OM et que les frères sont partis ?