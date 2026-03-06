Shôgun Tome 2

La suite de la saga phénomène de James Clavell ! A présent familiarisé avec les moeurs japonaises - notamment grâce à l'enseignement de Mariko, son interprète -, Blackthorne est parvenu à gagner le respect de Toranaga. Celui-ci, conscient de l'importance du "barbare" dans le conflit à venir, l'a même élevé au rang d' hatamoto . Mais en ces temps troublés, où complots et trahisons sont légion, celui que l'on surnomme Anjin-san sait qu'il ne pourra compter que sur lui-même. Car Ishido a rallié le Conseil des régents à sa cause, poussant Toranaga dans ses derniers retranchements... et rendant la guerre inévitable. "Une magistrale saga classique prête à rencontrer une nouvelle génération de lecteurs". L'Avenir James Clavell (1924-1994), alors jeune officier, est fait prisonnier par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et développe un intérêt pour l'Asie. Cette région du monde devient le lieu de plusieurs de ses livres, dont Taï-Pan , Shogun et Gai-Jin . Roman incontournable du Japon féodal, Shogun devient, dès sa parution en 1975, un best-seller international. En 2024, l'adaptation de la saga en série, diffusée sur Disney +, connaît un immense succès.