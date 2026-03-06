Inscription
#Roman francophone

Mudpit

Mathieu Ghezzi

ActuaLitté
Mudpit, c'est un rade antique planté au coeur du désert de Mojave en Californie. Freddy Chiller, le patron, y organise des combats de boue. Nancy Kramer, une ancienne boxeuse, élève seule sa fille dans un mobile home en se battant les soirs de shows. De l'autre côté du désert, le colonel Bill Pendergeist est pour sa part chargé d'un programme de la Nasa simulant une mission sur Mars : un équipage cosmopolite - du solide major Augustina Kirstensen au fiévreux plasticien Oleg Ievguenson - est enfermé sous conditionnement étanche dans le vaisseau expérimental Bioship. Bref, la routine. Pourtant, les aiguilles des sismographes s'affolent et des mégafeux sillonnent l'horizon : le cataclysme approche. Tout ce beau monde va bientôt se retrouver confronté à la déroute universelle. Mudpit est un roman environnementaliste cocasse lesté d'une ironie urticante, le miroir facétieux de notre désinvolture face à la catastrophe.

Par Mathieu Ghezzi
Chez Anacharsis

|

Auteur

Mathieu Ghezzi

Editeur

Anacharsis

Genre

Littérature française

Mudpit

Mathieu Ghezzi

Paru le 06/03/2026

184 pages

Anacharsis

19,00 €

ActuaLitté
9791027905096
