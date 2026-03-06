Inscription
Provence-Alpes-Côte d Azur

Express Map

ActuaLitté
Quelle ville provençale est liée à la vie de van Gogh ? Où peut-on goûter des calissons ? Quels sont les meilleurs endroits pour faire du rafting dans le canyon du Verdon ? Où acheter des santons et des confiseries ? Depuis le delta du Rhône, jusqu'aux luxueuses plages de sable de la Côte d'Azur, en passant par les cimes des Alpes maritimes, des vestiges romains à Orange, le modernisme au musée MuCEM de Marseille, des villages typiques accolés au flanc de montagnes et le Colorado provençal. Une identité régionale bien marquée : costumes, langue, fêtes. Carnaval de Nice. Avec cette série complète, vous ne risquez pas de manquer les incontournables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. GUIDE : - une mise en page intuitive avec une division en 12 chapitres ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement ; - des renseignements sur la cuisine locale, des idées de souvenirs, un calendrier de manifestations majeures ; - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - échelle 1 : 300 000 ; - tous les sites décrits dans le guide sont facilement repérables sur la carte ; - parfaite pour le tourisme.

Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Provence-Alpes-Côte d Azur

Express Map

Paru le 06/03/2026

300 pages

Express Map

22,90 €

ActuaLitté
9788383557878
© Notice établie par ORB
