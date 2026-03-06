Inscription
#Essais

Crète

Express Map

Où est né Zeus ? Pourquoi les hippies ont-ils établi leur commune à Matala ? Qu'étaient en réalité les palais minoens, et le complexe de Knossos est-il le labyrinthe mythique du Minotaure ? A quoi le sable rose de la lagune d'Elafonisi doit-il sa couleur ? Après combien de verres de raki sentira-t-on le vrai esprit de la Crète ? Découvrez toutes les réponses avec le guide 3en1 de la Crète, qui regorge de descriptions des plus grandes attractions de l'île : villes majeures d'Héraklion, de La Canée et de Réthymnon, les vieux monastères et églises, et les spectaculaires gorges, avec celle de Samaria en tête. Avec cet ouvrage complet, vous ne risquez pas de manquer les incontournables de la région. GUIDE : - 12 itinéraires de visite ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - des renseignements sur la cuisine locale, des idées de souvenirs ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations ; - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la Crète, avec les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 170 000) ; - tous les sites décrits dans le guide sont facilement repérables sur la carte ; - avec un supplémentaire d'Héraklion ; - parfaite pour le tourisme.

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Iles grecques

Crète

Express Map

Paru le 06/03/2026

336 pages

Express Map

23,90 €

9788383556352
© Notice établie par ORB
