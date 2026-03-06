Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Retourner le regard

Jérémy Liron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si les peintures de Jérémy Liron sont souvent imprégnées de ce silence envoûtant des choses qui nous entourent, que l'on trouve également chez Paul Cézanne ou chez Edward Hopper, le peintre, quant à lui, ne saurait se passer de mots. Inlassablement, pour mettre la pensée en mouvement, pour mieux voir, il écrit, il prend des notes, sur les artistes qui le touchent, comme Gilles Elie, Laure Tiberghien ou Marc Desgrandchamps, sur les désastres du monde, sur un pan de mur blanc aperçu de loin alors que l'on attend un train en fin d'après-midi... Après son Autoportrait en visiteur paru en 2015, Retourner le regard prolonge cette volonté de recueillir ses divers écrits, qui sont autant de "? gestes de reconnaissance ? ". Peintre, écrivain, lecteur, Jérémy Liron ne cesse de quitter une branche pour une autre dans la forêt du sens, sans que cela relève pour autant de la dispersion ? : "? Une confession ? : je n'ai jamais fait que parcourir cavalièrement, lire de manière transversale, bref, tourner autour, Les mots et les choses de Foucault. Les raisons en sont diverses et tiennent tout autant aux exigences du livre, épais et dense, qu'aux nombreux motifs de distraction qui font de nos vies des expériences fragmentées et discontinues où l'on ne cesse de quitter une branche pour une autre. ? " (Gilles Elie ? : "? Ce serait une station-service ? ") Cette sorte de distraction perpétuelle n'est pas nécessairement un mal ? ; il semble, en effet, que l'artiste invente une forme plurielle pour faire, de ces expériences fragmentées et discontinues, dans les musées, les galeries, les livres, quelque chose comme une force. Notes éparses, toiles laissées de côté et reprises, photographies furtives, tout cela vise à "? saisir ? " ce qui sans cesse s'en va, pour le rendre "? partageable ? ". Jérémy Liron le dit d'une manière qui n'est elle-même pas loin d'une partance vers le poème ou la fiction ? : "? Il m'est arrivé souvent de surprendre dans mon propre regard de ces situations qui, discrètes, ordinaires et pourtant, à mon sens, remarquables, appelaient une photographie, un tableau ou un poème - quelque chose qui les eut saisies, rendues partageables. Cette fille qui, dans le soir, attendait à un passage piéton alors que je passais en voiture, penchée sur son téléphone portable, le visage illuminé dans cette presque nuit par la clarté de l'écran et dont la posture m'avait incité à projeter sur elle ce personnage d'ouvreuse qu'on voit dans cette autre toile de Hopper, New York movie (1939). ? " (Est-ce qu'on fait des tableaux avec un pan de mur blanc aperçu de loin alors que l'on attend un train en fin d'après-midi sur le quai d'une gare ?? ) Il ajoute, à propos de ces "? gestes de reconnaissance ? " qui peuvent "? acter ces brèves interruptions du regard ? "? : "? Sans cela je sais comme ces choses hantent, frustrent, nourrissent le réservoir à mélancolie que charge quotidiennement le simple constat que rien ne dure et nous-mêmes si peu ? ; que tout échappe. ? " Noter, dessiner, peindre, garder trace de tous ces moments où le temps est soudain suspendu, le regard interrompu, parfois par une toute petite chose, "? une branche qui passe à travers une grille, l'ordonnancement d'une façade, un jeu d'échos de formes offert par une perspective ? ", est alors une manière de conjurer la mélancolie.

Par Jérémy Liron
Chez L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Jérémy Liron

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retourner le regard par Jérémy Liron

Commenter ce livre

 

Retourner le regard

Jérémy Liron

Paru le 06/03/2026

288 pages

L'Atelier Contemporain

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850351167
9782850351167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.