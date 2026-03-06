Inscription
#Bande dessinée

Tachycardie

Maybelline Skvortzoff

ActuaLitté
Ninon vit avec ses parents dans un pavillon en région parisienne. Avec Eva, son amie de toujours, elles sont à l'âge où on fait le mur pour aller en soirée et où la réputation des filles se joue à action ou vérité. Sa grande soeur, Judith, a déjà quitté le nid familial. Le jour, elle supporte tant bien que mal son travail de vendeuse dans un magasin bio. Le soir, elle tente d'échapper à sa voisine dépressive et à ses angoisses en se défonçant avec son petit ami Charlie, rappeur de pacotille. Cora, la mère des deux soeurs, essaie, quant à elle, de rallumer la flamme avec Arthur, leur père, tandis que lui s'accroche aux souvenirs de sa jeunesse rock'n'roll. Dans ce récit choral, l'autrice de Roxane vend ses culottes saisit à un tournant de leur vie une galerie de personnages en quête d'amour et de reconnaissance. Toujours au bord du précipice, qu'ils soient possédés par un ver solitaire ou hantés par un nude, trahis par des huîtres douteuses ou par un barbecue vengeur, leurs péripéties s'entremêlent et s'enchaînent avec frénésie. Avec son noir et blanc tranché et son humour trash, Maybelline Skvortzoff nous tient en haleine et nous fait passer de l'hilarité au malaise, de la compassion à la sidération. D'actions grotesques en rebondissements tragiques, elle porte un regard à la fois cru et tendre sur ces personnages, aux prises avec leurs addictions et leurs désirs inavouables.

Par Maybelline Skvortzoff
Chez Editions Tanibis

|

Auteur

Maybelline Skvortzoff

Editeur

Editions Tanibis

Genre

Indépendants

Retrouver tous les articles sur Tachycardie par Maybelline Skvortzoff

Commenter ce livre

 

Tachycardie

Maybelline Skvortzoff

Paru le 06/03/2026

248 pages

Editions Tanibis

26,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848410937
9782848410937
© Notice établie par ORB
plus d'informations

